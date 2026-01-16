Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemini tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Başkan Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Değirmenönü İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Eğitimden spora, kültürden sanata kadar çocukları ve gençleri her alanda desteklediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, törende öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Ardından Kaymakam Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte sınıfları gezen Başkan Yılmaz, öğrencilere karnelerini dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Başkan'dan karne hediyesi

Karne alan öğrencileri tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri azim ve çalışkanlıktan dolayı kutluyorum. Eğitim dönemi boyunca hep yanlarında olduğumuz çocuklarımızı yarıyıl tatilinde de unutmadık. Bir dönemin yorgunluğunu atmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için 17-31 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Yıldırım Karne Şenliği'ne tüm çocuklarımızı davet ediyorum. Karne sevinci yaşayan tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum' dedi.

Eğlenceli etkinlikler çocukları bekliyor

Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karne Şenliği, 17-31 Ocak tarihleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak.

Karne Şenliği programı kapsamında; 17 Ocak'ta Zebra Müzikali, 20 Ocak'ta Hacivat ve Karagöz oyunu, 22 Ocak'ta Korsan Kardeşler, 24 Ocak'ta sirk gösterisi, 27 Ocak'ta kukla tiyatrosu, 29 Ocak'ta Cesur Korkuluk Kuki oyunu, 31 Ocak'ta ise Kayıp Kitabın Peşinde adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Ayrıca 17, 20, 24 ve 31 Ocak tarihlerinde Türk Obası ve Dede Korkut Hikâyeleri çocuklarla buluşacak.