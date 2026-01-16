Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.01.2026 tarih ve 46 sayılı toplantısında aldığı ve TFF’nin resmi internet sitesinden açıkladığı kararlar şu şekilde:

1 - Savaş Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2 - Semih Tokatlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

3 - Hakan Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

4 - Serkan Ençetin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

5 - Tansu Yaan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

6 - Gökhan Ünal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

7 - Necdet Emre Özbayer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

8 - Aydemir Emrah Uzun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

9 - Harun Dişlitaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

10 - Erhan Koç’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

11 - İlker Erdem’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

12 - İlker Avcıbay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

13 - Murat Parlak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

14 - Taner Gürsoy’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

15 - Avni Okumuş’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

16 - Tevfik Ata Tekin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

17 - Adem Çağlayan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

18 - Taner Gülleri’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

19 - Erdoğan Sarıuşak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

20 - Ali Asım Balkaya’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

21 - Ertürk Koray Balcıoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

22 - Cevdet Uzunköprü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

23 - Murat Sönmez’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

24 - Ahmet Yurtsever’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

25 - Metin İlhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

26 - Bülent Yenihayat’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

27 - Sadullah Zehir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

28 - Mehmet Seçkin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

29 - Sercan Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

30 - Muzaffer Taşkın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

31 - Serdar Göçerler’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

32 - Muzaffer Bilazer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

33 - Murat Özkan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

34 - Can Güçer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

35 - Nuri Çolak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

36 - Coşkun Öz’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

37 - Mete Işık’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

38 - Ergün Işık’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

39 - Mehmet Erol’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

40 - Sait Taş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

41 - İlhan Özbay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

42 - Volkan Erten hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

43 - Mustafa Alper Avcı hakkında; bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

44 - Orhan Kosulu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

45 - Özgür Ergün’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

46 - Ayhan Tuna Üzümcü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

47 - Gürkan Ferhatoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

48 - Şenol Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

49 - Görkem Öncü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

50 - Enver Şen’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

51 - Cüneyt Dumlupınar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

52 - Ayhan Bahar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

53 - Muhammet Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

54 - Aslan Toklu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

55 - Bayram Toysal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

56 - Ali Beykoz hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

57 - Engin Dursun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

58 - Gökhan Beklemiş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

59 - Ahmet Duman’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

60 - Murat Hacıoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

61 - Rızvan Şahin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

62 - Uğur Kulaksız’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

63 - İsmail Ertekin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

64 - Aykut Erdoğan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

65 - Semih Özü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

66 - Ahmet Taşyürek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

67 - Sinan Durmuş’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

68 - Erhan Çelik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

69 - Adil Tozlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

70 - Fuat Erarslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

71 - Özgür Çetiner’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

72 - Egemen Urhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

73 - Mehmet Birinci’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

74 - Hasan Uğur Kardal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

75 - Gürkan Aslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

76 - Bayram Sevindik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

77 - Mustafa Çapanoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

78 - Selahaddin Dinçel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

79 - Serhat Güller’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

80 - Ramazan Kurşunlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

81 - İbrahim Raif Albay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

82 - Onur Yeniyurt’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

83 - Evren Şenel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

84 - Sertaç Gezer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

85 - Hasan Yüksel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

86 - Hayati Palancı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

87 - Ümit Metin Yıldız’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

88 - Hakan Çobanoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

89 - Kemal Dulda’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

90 - Selçuk Akçay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

91 - Kadir Kar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

92 - Cahit Erçevik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

93 - Mithat Çulcuoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

94 - Fatih Serkan Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

95 - Özden Töraydın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

96 - Eray Gülay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

97 - Mazım Gülay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

98 - Mehmet Altıparmak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

99 - İbrahim Tolgay Kerimoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

100 - Cafer Elek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

101 - Hakan Keleş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

102 - Ufuk Sarı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

103 - Bahaddin Güneş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

104 - Ufuk Uysal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

105 - İbrahim Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

106 - Serdar Uygun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

107 - Erkan Bölükbaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

108 - Cemil Aktaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

109 - Mustafa Sarp hakında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

110 - Fevzi Layiç’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

111 - Ali Gürsel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

112 - Mehmet Bülent Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

113 - Mehmet Öncan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

114 - İbrahim Kemal Menderes’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

115 - Murat Erbasan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

116 - Olcan Adın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

117 - Umut Eskiköy’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

118 - Tanser Aydin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

119 - Halil Cihan Ünal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

120 - Ümit Davala’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

121 - Ertuğrul Arslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

122 - Ufuk Özbey’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

123 - Ercan Ağaçe’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

124 - Ahmet Dursun hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

125 - Onur Günal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

126 - Kenan Oktay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

127 - Sinan Közen’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

128 - Yasin Güleryüz’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

129 - Barış Kanbak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

130 - Emir Şiranlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

131 - Erkan Akkoç’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

132 - İbrahim Keserel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

133 - Cüneyt Yis’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

134 - Yiğit İncedemir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

135 - Fahri Tatan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

136 - Halit Eroğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

137 - Ersin Akılveren’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

138 - Çoşkun Birdal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

139 - Volkan Arslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

140 - Serdar Topraktepe’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

141 - Tufan Deniz Daş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

142 - Kerem Satılmış’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

143 - Can Arat’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

144 - Ömer Ayçiçek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

145 - Baykal Aydınlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

146 - Onat Çetin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

147 - Mustafa Ramazan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

148 - Aykın Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

149 - Ozan Köprülü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

150 - İlker Kıreker’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

151 - Onur Can Korkmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

152 - Özkan Karapınar hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

153 - Faruk Tunçak hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

