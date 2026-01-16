Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.01.2026 tarih ve 46 sayılı toplantısında aldığı ve TFF’nin resmi internet sitesinden açıkladığı kararlar şu şekilde:
1 - Savaş Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
2 - Semih Tokatlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
3 - Hakan Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
4 - Serkan Ençetin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
5 - Tansu Yaan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
6 - Gökhan Ünal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
7 - Necdet Emre Özbayer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
8 - Aydemir Emrah Uzun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
9 - Harun Dişlitaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
10 - Erhan Koç’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
11 - İlker Erdem’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
12 - İlker Avcıbay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
13 - Murat Parlak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
14 - Taner Gürsoy’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
15 - Avni Okumuş’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
16 - Tevfik Ata Tekin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
17 - Adem Çağlayan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
18 - Taner Gülleri’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
19 - Erdoğan Sarıuşak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
20 - Ali Asım Balkaya’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
21 - Ertürk Koray Balcıoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
22 - Cevdet Uzunköprü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
23 - Murat Sönmez’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
24 - Ahmet Yurtsever’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
25 - Metin İlhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
26 - Bülent Yenihayat’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
27 - Sadullah Zehir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
28 - Mehmet Seçkin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
29 - Sercan Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
30 - Muzaffer Taşkın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
31 - Serdar Göçerler’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
32 - Muzaffer Bilazer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
33 - Murat Özkan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
34 - Can Güçer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
35 - Nuri Çolak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
36 - Coşkun Öz’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
37 - Mete Işık’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
38 - Ergün Işık’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
39 - Mehmet Erol’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
40 - Sait Taş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
41 - İlhan Özbay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
42 - Volkan Erten hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
43 - Mustafa Alper Avcı hakkında; bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
44 - Orhan Kosulu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
45 - Özgür Ergün’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
46 - Ayhan Tuna Üzümcü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
47 - Gürkan Ferhatoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
48 - Şenol Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
49 - Görkem Öncü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
50 - Enver Şen’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
51 - Cüneyt Dumlupınar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
52 - Ayhan Bahar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
53 - Muhammet Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
54 - Aslan Toklu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
55 - Bayram Toysal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
56 - Ali Beykoz hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
57 - Engin Dursun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
58 - Gökhan Beklemiş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
59 - Ahmet Duman’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
60 - Murat Hacıoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
61 - Rızvan Şahin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
62 - Uğur Kulaksız’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
63 - İsmail Ertekin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
64 - Aykut Erdoğan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
65 - Semih Özü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
66 - Ahmet Taşyürek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
67 - Sinan Durmuş’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
68 - Erhan Çelik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
69 - Adil Tozlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
70 - Fuat Erarslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
71 - Özgür Çetiner’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
72 - Egemen Urhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
73 - Mehmet Birinci’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
74 - Hasan Uğur Kardal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
75 - Gürkan Aslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
76 - Bayram Sevindik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
77 - Mustafa Çapanoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
78 - Selahaddin Dinçel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
79 - Serhat Güller’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
80 - Ramazan Kurşunlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
81 - İbrahim Raif Albay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
82 - Onur Yeniyurt’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
83 - Evren Şenel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
84 - Sertaç Gezer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
85 - Hasan Yüksel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
86 - Hayati Palancı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
87 - Ümit Metin Yıldız’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
88 - Hakan Çobanoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
89 - Kemal Dulda’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
90 - Selçuk Akçay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
91 - Kadir Kar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
92 - Cahit Erçevik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
93 - Mithat Çulcuoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
94 - Fatih Serkan Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
95 - Özden Töraydın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
96 - Eray Gülay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
97 - Mazım Gülay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
98 - Mehmet Altıparmak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
99 - İbrahim Tolgay Kerimoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
100 - Cafer Elek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
101 - Hakan Keleş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
102 - Ufuk Sarı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
103 - Bahaddin Güneş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
104 - Ufuk Uysal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
105 - İbrahim Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
106 - Serdar Uygun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
107 - Erkan Bölükbaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
108 - Cemil Aktaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
109 - Mustafa Sarp hakında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
110 - Fevzi Layiç’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
111 - Ali Gürsel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
112 - Mehmet Bülent Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
113 - Mehmet Öncan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
114 - İbrahim Kemal Menderes’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
115 - Murat Erbasan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
116 - Olcan Adın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
117 - Umut Eskiköy’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
118 - Tanser Aydin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
119 - Halil Cihan Ünal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
120 - Ümit Davala’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
121 - Ertuğrul Arslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
122 - Ufuk Özbey’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
123 - Ercan Ağaçe’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
124 - Ahmet Dursun hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
125 - Onur Günal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
126 - Kenan Oktay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
127 - Sinan Közen’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
128 - Yasin Güleryüz’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
129 - Barış Kanbak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
130 - Emir Şiranlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
131 - Erkan Akkoç’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
132 - İbrahim Keserel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
133 - Cüneyt Yis’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
134 - Yiğit İncedemir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
135 - Fahri Tatan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
136 - Halit Eroğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
137 - Ersin Akılveren’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
138 - Çoşkun Birdal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
139 - Volkan Arslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
140 - Serdar Topraktepe’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
141 - Tufan Deniz Daş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
142 - Kerem Satılmış’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
143 - Can Arat’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
144 - Ömer Ayçiçek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
145 - Baykal Aydınlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
146 - Onat Çetin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
147 - Mustafa Ramazan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
148 - Aykın Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
149 - Ozan Köprülü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
150 - İlker Kıreker’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
151 - Onur Can Korkmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
152 - Özkan Karapınar hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
153 - Faruk Tunçak hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Karar verilmiştir.