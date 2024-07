İstanbul’un Pendik ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş at üstünde gelin alma geleneği yeniden yaşatıldı. Gelin Pendik sokaklarında at üstünde gezdirildi.

Pendik’te unutulmaya yüz tutmuş at üzerinde gelin alma geleneği bir çift tarafından yeniden canlandırıldı. Batı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde at üzerinde gezdirilen gelin ilgi odağı oldu. Davul zurna eşliğinde damat tarafı gelinin evine gitti. Gelin, nikahın kıyılacağı salona kadar at üzerinde gezdirilerek götürüldü. Unutulmuş olan bu geleneği yoldan geçen vatandaşlar ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti.