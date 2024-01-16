İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencisi Filistinli Abdurrahim Hassöne, İsrail’in saldırılarında tüm akrabalarını kaybetti. Yaklaşık üç haftadır da ailesinden haber alamadığını belirten Hassöne , umutla ailesine kavuşacağı günü bekliyor.

İstanbul’da bulunan özel bir üniversitede Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan Filistinli Abdurrahim Hassöne (22), İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının devam ettiği şu günlerde, Gazze’de yaşayan ailesi için oldukça tedirgin olduğunu söyledi. Filistinli Hassöne’nin ailesinin kaldığı ev bombalandı. Akrabalarından hiç kimseden haber alamadığını ve neredeyse hepsinin öldüğünü belirten Hassöne, "3 haftadır ailemden haber alamıyorum. Ailemden daha önce haber alabiliyordum, annem arardı babam arardı. En fazla 20 saniye konuşabiliyorduk ya da bazen annem sesli mesaj atardı. O zamandan beri daha hiç konuşmadık. Son üç aydır da yüzlerini hiç göremedim. Görüntülü olarak hiç konuşamadık. Hatlar sürekli kesiliyordu, en fazla 20 saniye konuşabiliyorduk’’ dedi.

‘’Aileme savaştan kaçıp buraya gelmeleri için çok yalvardım fakat onlar bunu reddetti’’

Savaşın başladığı ilk günlerde ailesiyle her konuştuğunda oradan çıkmaları konusunda ısrarcı olduğunu kaydeden Hassöne, ‘‘Savaşın başladığı ilk haftalarda iletişim kurabiliyorduk. Sonrasında ailemi aradım yalvardım. ’Muhtemelen bu savaş çok zor olacak oradan çıkın’ dedim, başka bir yere gitmelerini; savaş bitince Gazze’ye geri dönebileceklerini söyledim. Ama oradan başka bir yere gitmeyi istemediler. ‘Öleceksek burada öleceğiz hiç çıkmayacağız buradan Gazze’yi rahat almalarına izin vermeyeceğiz’ dediler. Gelmeleri konusunda çok yalvardım fakat onlar bunu reddettiler’’ şeklinde konuştu.

‘‘Savaş başlayınca okula bile gidemedim çünkü psikolojim bozuldu’’

Savaştan hem maddi hem de manevi olarak etkilendiğinin altını çizen Hassöne, ‘’Genellikle yaz tatillerinde iş bulmaya çalışıyorum. Geçen yıl yaz tatilinde havaalanına çalışmak için gelmiştim. İş başvurusunda bulunup çalışmaya başladım. Sonrasında okulum başladı ve işi bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında ise savaş başlayınca okula bile gidemedim çünkü psikolojim bozuldu’’ diye konuştu.

"Aileme kavuşmayı çok isterim’’

Türk halkının Filistin’e verdiği desteklerin kendisini duygulandırdığını belirten Hassöne, ’’Türk halkı kadar kimse bize destek göstermedi. Ama şu an dualarınıza ihtiyacımız var. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum inşallah tüm ülkeler ayaklanır ve İsrail’e savaşı bitirmesi konusunda baskıda bulunur. Çünkü savaş devam ediyor, gittikçe daha kötü oluyor. Aileme kavuşmayı çok isterim. Başta Türkiye olmak üzere herkes çok şey yapıyor, savaşın bitmesi için. Bir gün o da bitecek. Umarım o gün çok yakın bir zaman olur. Çünkü artık kaldıramıyorum’’ dedi.