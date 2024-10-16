İstanbul’un birçok ilçesinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkisini gösteren ve kartpostallık görüntüler oluşturan sis havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İstanbul Boğazı’nın kuzey kesimlerinde yoğun olan sis, bazı ilçelerde etkisini sürdürdü. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sabah saatlerinde dron pilotu Yusuf Kaan Yıldırım tarafından havadan çekilen görüntülerde adeta bir sis denizi oluştuğu görüldü. Havadan çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camii ve Galata Kulesi civarında etkili etkisini sürdüren sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının ortaya çıkardığı eşsiz manzara görülüyor.