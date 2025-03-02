İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 207 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 30 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

2025 Şubat ayında taze fasulye ücreti yüzde 21,55 arttı

2025 Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan taze fasulye yüzde 21,55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 19,39 ile salatalık, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan yüzde 16,74 ile altın mücevherat, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan yüzde 14,43 ile erkek berberi, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 13,95 ile zorunlu trafik sigortası ücr., gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 12,76 ile yufka, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 12,36 ile perde, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 11,46 ile kola, yüzde 9,51 ile cips, yüzde 9,09 ile bisküvi, yüzde 8,89 ile pekmez, yüzde 8,84 ile kaymak, yüzde 8,64 ile muz, yüzde 7,98 ile yoğurt, ve yüzde 7,93 ile balık oldu.

2025 Şubat ayında karnabahar yüzde 33 ucuzladı

2025 Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan Karnabahar yüzde 33 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 16,78 ile kıvırcık, yüzde 16,09 ile domates, yüzde 11,93 ile patlıcan, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 11,79 ile şehirlerarası otobüs bilet ücr., sağlık harcamaları grubunda yer alan yüzde 10,01 ile diğer sağlık ürünleri, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yüzde 7,33 ile ıspanak, yüzde 6,82 ile roka ve yüzde 6,66 ile mandalina oldu.