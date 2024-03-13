Yerel seçime 19 gün kala vatandaşlar Büyükşehirlerde anket sonuçlarını takip ediyor. Daha önce İstanbul için sonuca çok yakın tahminlerde bulunan Betimar Araştırma Şirketi sonuçlarını paylaştı. Ekrem İmamoğlu anket sonuçları? Murat Kurum anket sonuçları? sorusu aratılmaya başlandı. Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman verileri açıkladı.

“İstanbul’da araştırma sonuçlarında, Yeniden Refah Partisi’nin kendi adayını çıkarması, İYİ Parti’nin ise varlık gösterememesi sonucunda Ekrem İmamoğlu’nu bir tık avantajlı görüyoruz” diyen Gürkan Duman, “2-2,5 puanlık bir makas var. Seçimlere henüz 20 gün var. 2,5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün” diyerek sonuçların değişme ihtimaline de vurgu yaptı.

Özellikle DEM Parti’nin güçlü olduğu bölgelerde aday çıkarmamasının ve seçmenin İmamoğlu’na yönelik oy verme eğiliminin belirginleştiğini belirten Duman, “Özellikle İstanbul noktasında DEM Parti’nin güçlü olduğu yerlerde aday göstermemesi ve seçmeninde İmamoğlu’na oy verme eğilimi oluşturuyor. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş’ın yüzde 3’lük oyu, Yeniden Refah Partisi’nin ise yüzde 3,5 potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti’nin adayı ise yüzde 1 civarında.” şeklinde konuştu."