Sağlık Bakanlığı'nca toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak ve bireylerin fonksiyonel hareket kapasitelerini değerlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası çerçevesinde İstanbul'da stant açıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu öncülüğünde başlatılan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarına Galata Kulesi'nde devam edildi. Toplumda fiziksel aktivite farkındalığının artırılması ve bireylerin fonksiyonel hareket kapasitelerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı standa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 10 Temmuz'a kadar 39 ilçede sürecek saha çalışmaları kapsamında Galata Kulesi Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan sağlık ekipleri, katılımcılara tek ayak üzerinde denge, el kavrama kuvveti ve 30 saniye otur kalk testleri uyguladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği saha çalışmasında katılımcılar, ekiplerin gösterdiği komutlara uymaya çalıştı. Bazı vatandaşların tek ayak üzerinde dengede durmaya çalıştığı sırada zorlandığı görüldü. Sağlık ekipleri, test sonunda vatandaşlara mevcut fiziksel durumları hakkında bilgi vererek, Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirdi.

Öte yandan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal hizmet uzmanları tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verildiği kaydedildi. Aynı zamanda kanser taramaları, kadın üreme sağlığı, obezite kontrolü ve kronik hastalıkların takibine ilişkin hizmetlerin de ücretsiz olarak verildiği ifade edildi.