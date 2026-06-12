Sürücü kursu kayıt ücretinden sınav harçlarına, sağlık raporundan ehliyet kart bedeline kadar birçok ödeme kalemi, özellikle B sınıfı ehliyet alacak adayların bütçesini zorluyor.

Ehliyet sürecinde en büyük gider kalemini sürücü kursu ücretleri oluşturuyor. Devlet tarafından belirlenen taban ücretin yaklaşık 20 bin lira seviyesinde olduğu ifade edilirken, bazı kurslarda bu rakamın daha da yukarı çıkabildiği belirtiliyor.

Kursa kayıt yaptıran adayların ödemeleri bununla da sınırlı kalmıyor. Teorik sınav ve direksiyon sınavı için ayrı ayrı harç yatırılması gerekiyor. Bu ödemeler de toplam maliyetin yükselmesine neden olan başlıca kalemler arasında yer alıyor.

Sınavlarda başarısız olunması halinde ise ehliyet almak isteyenlerin cebinden çıkan tutar daha da artıyor. Her sınav tekrarı için yeniden ücret ödenirken, özellikle direksiyon sınavını geçemeyen adaylar ek direksiyon dersleri almak zorunda kalabiliyor. Bu durum hem masrafları artırıyor hem de ehliyet alma sürecini uzatıyor.

Kurs ücreti, sınav harçları, ehliyet kart bedeli, sağlık raporu ve diğer zorunlu ödemeler bir araya geldiğinde B sınıfı ehliyet almanın toplam maliyetinin yaklaşık 35 bin liraya ulaştığı belirtiliyor. Bu tutar, adayın tüm sınavları ilk denemede geçmesi durumunda geçerli olurken, sınav tekrarlarında maliyet daha da yükseliyor.