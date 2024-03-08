Moldova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun düzenlediği etkinlikle pozitif enerjinin sembolü olan “Mârtişor" Bayramı kutlandı.

Moldova Cumhuriyeti tarafından İstanbul Başkonsolosluğu’nda 4 Mart’ta ülkenin kültür ve gelenekleri ile turistik alanlarını tanıtmak amacıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda "Mârtişor Bayramı" düzenlendi. Moldova’nın İstanbul Başkonsolosu Sergiu Gurduza açılış konuşmasında şunları ifade etti:

“Küçük misafirperver ülkemiz Moldova’yı haritada bulmak kolaydır. Çünkü toprak şekli tam olarak bir üzüme benzemektedir. İstanbul’dan sadece bir buçuk saatlik uçuş mesafesindedir ve sizi mümkün olan en iyi şekilde şaşırtacaktır. Sizi, iki kara komşusu Romanya ve Ukrayna ile Karadeniz’in karşısındaki stratejik ve önemli komşusu Cumhuriyet arasında yer alan, Avrupa’nın en keşfedilmemiş turistik yerlerinden biri olan Moldova’nın eşsiz özgünlüğünü keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.

Mârtişor festivali 1968 yılında başladı ve her yıl mart ayında Moldova’daki en büyük dans-müzik kutlamalarından biri haline geldi. İstanbul’daki “Mârtişor Festivali"nde konuklara Moldova-Türkiye rozeti dağıtılırken, Moldovalı sanatçılar ve dansçılar tarafından gerçekleştirilen dans ve müzik gösterisi beğeni topladı. Etkinlikte Moldova Cumhuriyeti turizmi ve Moldova ürünlerine ilişkin bilgilendirici ve tanıtım materyallerinin bulunduğu stantlar da kuruldu.

İstanbul’daki ilk "Mârtişor Festivali"nin katılımcıları arasında yerel ve merkezi Türk yetkililerin temsilcileri, İstanbul’da akredite diplomatik kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar ve turizm derneklerinin ve HoReCa sektörünün temsilcileri yer aldı.