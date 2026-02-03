Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile düzenlediği 5. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmalarına ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri resim, masal/hikâye ve deneme eserleri ile başvurabilecek. Ayrıca, her yaş grubundan kişinin reels video yarışmasına katılabileceği bildirildi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile her yıl düzenlediği Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmalarına hem ülkemizden hem de yurt dışından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler başvuru yapabilecek. Ayrıca, her yaştan amatör ve profesyonel kişiler hazırlayacakları reels kısa videolarla da yarışmaya katılabilecek. Farklı yaş gruplarına hitap eden yarışmalarda, ülkemizde veya yurt dışında bulunan öğrenciler 'Resim' (İlkokul - ortaokul - lise), 'Masal/Öykü' (Ortaokul) ve 'Deneme' (Lise) kategorilerinde yarışacak. Yarışmaya sunulan tüm eserlerin teması, konusu ve içeriğinin Ahilik ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran olması, dilinin Türkiye Türkçesi olması gerekiyor. Yarışmaya sunulacak eser hazırlanmadan önce www.ahievran.org sayfasında bulunan Ahilik dijital kütüphanesinden de Ahilik hakkında kapsamlı bilgi alınabilecek. Önceki yarışmalara sunulan tüm eserler de yine aynı internet adresinde yer alıyor. Yarışmalara ilgi duyan öğrenciler siteye üye olarak hazırlamış oldukları eserleri ile sistem üzerinden kolayca başvuru yapabilecek. Reels video yarışmasına başvurmak için ise sisteme üye olmak gerekmiyor.

Yarışmalarda birinci, ikinci ve üçüncü olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aileleri ve sevdikleri ile birlikte Ahiliğin ve termal turizmin başkenti Kırşehir'de bulunan Big Thermal Spa Resort Otel'de 3 gün tam pansiyon konaklama tatili hediye edilecek. Sıralamaya giren diğer öğrencilere ise mansiyon ödülü olarak kitap veya resim seti verilecek. Reels video yarışmasında birinci olan katılımcıya ödül olarak iPhone 17 Pro 256 GB hediye edilecek. Tüm yarışmalar için son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2026 olacak. Yarışma değerlendirme sürecinin 2026 Temmuz ayı içinde tamamlanması ve en geç Eylül sonuna kadar ödüllerin verilmesi planlanıyor.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, yarışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada çocuklara ve gençlere seslenerek, 'Asil geçmişinizden ve köklerinizden aldığınız güç ve cesaret ile akıl, ahlak ve adalet temelinde Büyük Türkiye hedefimizi sizler hayata geçireceksiniz. Sizler ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacak ve en büyük özlemimiz olan Türk Dünyası birliğinin gerçekleştiğini bir gün göreceksiniz. Onun için sizlerin hak ve hakikat ekseninde iyi yetişmeniz, geçmişinizden ve tarihinizden aldığınız özgüven ve ilham ile dünyaya yön verecek bilgi ve tecrübe düzeyine ulaşmanız bizlerin en büyük önceliğidir. Bugün tüm evrensel değerlerin, kavramların ve sistemlerin insanlığa barış, adalet ve huzuru getiremediği bir dünyada, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan Ahiliği ve Ahiliğin kurucusu Hz. Ahi Evran'ı Veli'yi yakından tanımanız gerektiğine inanıyoruz' dedi.

Ahi Evran'ın becerikli ve ahlaklı insan modeli ile idari, iktisadi, sosyal, kültürel, askerî ve ticari bir sistem kurduğunu anlatan Çalışkan, 'Bu sistemin özünde adalet, merhamet, ehliyet, liyakat, çalışmak, helâl kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışı vardır. Bu esaslar, Ahiliğin insanlığa sunduğu evrensel mesajlardır. Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistem olan Ahiliğin bugün kapitalizmin ve emperyalizmin kıskacındaki insanlık için bir ümit olacağına gönülden inanıyoruz. Ahilik anlayışının özünde insan vardır, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden bu sistem; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir. Bugün Ahilik anlayışının ve sisteminin sadece iş hayatında değil toplumun tüm kesimlerinde hayata geçirilmesi ve yaşatılması geleceğimiz adına hepimiz için tarihi ve hayati bir sorumluluktur. Türk Dünyasının ortak geçmişinde bu denli önemli yer tutan Ahilik, ne yazık ki yeterince tanıtılamamış, oluşturduğu ve yaşattığı evrensel değerler ve prensipler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki Ahilik, Türk Dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kapsamda özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında kapsamlı ve doğru bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması'nı 5'inci kez düzenlediklerini belirten Çalışkan, şu bilgileri de verdi:

'Tüm yarışma süreci www.ahievran.org internet sitemiz üzerinden yürütülmekte ve hazırladığımız kapsamlı Ahilik dijital kütüphanesi sayesinde herkes yarışmaya katılmadan önce Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili kitap, dergi, bilimsel makale, sempozyum bildirisi, araştırma tezi, film senaryosu, tiyatro oyunu, resim ve videolara erişme imkânı bulabilmektedir. Ayrıca daha önceki yarışmalarımıza sunulan resim, masal/öykü, deneme ve şiir eserlerini de internet sitemizde bulabilirsiniz. Projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüş ve toplam bütçesinin bir kısmını karşılayacak şekilde mali destek almaya hak kazanmıştır. Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere projemize destek olan resmi kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarına ve sponsor olan firmalara çok teşekkür ediyorum. Projemiz kapsamında açtığımız yarışmaların herkes için hayırlı ve faydalı olmasını diliyor, sizlere selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.'