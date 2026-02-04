Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen ve esnaf ile sanatkâr odalarınca belirlenen tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, ticaret odasına üye fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde onay mercii Ticaret Bakanlığı olarak belirlendi. Yönetmeliğin önceki halinde ise fiyat tarifelerinin belirlenmesinde; Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ile ilgili belediye temsilcilerinden oluşan bir heyetin görüşünün alınması öngörülüyordu.

7 Ocak’ta esnaf odalarıyla ilgili değişiklik yapılmıştı

Öte yandan 7 Ocak tarihinde de esnaf ve sanatkarlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleriyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle, tarifelerin Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Bakanlığın olumlu görüşlerinin alınmasından sonra birlik tarafından onaylanması hükme bağlanmıştı.