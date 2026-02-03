Türkiye Kargo, Kurye ve Posta İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önyol, ''Kargo sektörü, Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıyor. Kargo sektörü sadece bir taşımacılık faaliyeti olarak görülmemelidir. Bu sektör, aslında sanayiden perakendeye, e-ticaretten ihracata kadar uzanan devasa bir ekosistemi taşıyan ana lokomotiflerinden biridir'' dedi.

Türkiye Kargo, Kurye ve Posta İşletmecileri Derneği (TÜRKİYE KARİD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önyol, derneğin 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sektörün Türkiye ekonomisi için taşıdığı kritik önemi ifade eden Başkan Fatih Önyol, kargo sektörünün sadece bir taşımacılık faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı ve bu sektörün aslında sanayiden perakendeye, e-ticaretten ihracata kadar uzanan devasa bir ekosistemi taşıyan ana lokomotiflerinden biri olduğunu belirtti. Önyol, kargo ve posta hizmetlerinin gelişimini yavaşlatması halinde bu durumun ekonominin tüm çarklarında kendini göstereceğine dikkat çekerek, bu alanda gerçekleştirilen her bir yatırımın ve dijital dönüşüm hamlesinin, Türkiye'nin topyekûn kalkınma vizyonuna doğrudan hizmet ettiğini ifade etti.

Başkan Fatih Önyol, sektörün çarpan etkisine değindiği konuşmasında, kargo ve lojistik altyapısına yapılan yatırımların sadece bu iş kolunu değil, etkileşimde olduğu tüm diğer sektörleri de aynı hızla yukarı taşıdığını anlattı. Özellikle Anadolu'daki bir üreticinin dünyaya açılmasından, dev e-ticaret platformlarının operasyonel gücüne kadar her aşamada kargo sektörünün imzasının bulunduğunu belirten Önyol, sektördeki verimlilik artışının ülke ticaretindeki maliyetleri düşürdüğünü ve Türk şirketlerinin uluslararası arenadaki rekabet gücünü perçinlediğini söyledi. Bu bağlamda, kargo ve posta sektörünün bir 'hizmet sağlayıcı' olmanın ötesinde, ekonominin büyümesini sağlayan 'stratejik bir itici güç' olarak konumlandırılması gerektiğini savundu.

Derneğin 2025 yılında yaşadığı kurumsal dönüşüme de vurgu yapan Önyol, 10 Mayıs 2025'te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile dernek isminden 'Lojistik' ifadesinin çıkarılarak 'Posta' ibaresinin eklendiğini hatırlattı. Bu isim değişikliğinin basit bir tabela değişimi olmadığını, aksine sektörün kamusal ve yasal düzlemdeki temsil kabiliyetini artırmak, faaliyet alanını daha net tanımlamak adına atılmış stratejik bir adım olduğunu ifade etti. Bu sayede kamu kurumları nezdinde yürütülen görüşmelerde daha belirgin bir kurumsal kimlikle hareket ettiklerini ve sektörün haklarını savunurken çok daha güçlü bir zemine oturduklarını ekledi.

Ticaret Bakanlığı'ndan ekosisteme destek ödülü

Yıl içerisinde devletin farklı kademeleriyle yürütülen yoğun diplomasi trafiğine dair detaylar paylaşan Fatih Önyol, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan temasların meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Özellikle sektörel teşvik paketlerinden dijitalleşme standartlarına kadar pek çok konuda dernek olarak çözüm ortağı rolü üstlendiklerini kaydeden Önyol, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından takdim edilen 'Ekosisteme Destek' ödülünün, yürüttükleri bu kararlı mücadelenin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Son olarak 2026 yılına dair projeksiyonlarını paylaşan Başkan Önyol, Türkiye'nin küresel ticaret rotalarındaki yerini sağlamlaştırması için teknoloji ile güçlendirilmiş bir kargo ve posta altyapısının şart olduğunu ifade etti. 2026 yılının ikinci yarısında itibaren sektörde bir büyüme öngördüklerini belirten Fatih Önyol, 2027 itibari ile tüm sektörlerde olumlu yönde iyileşme beklediklerini ifade etti. Sadece bir sektörü değil, Türkiye'nin müreffeh geleceğini inşa ettiklerini belirten Önyol, üyeleriyle birlikte el ele vererek bu dev lokomotifi daha büyük başarılara ulaştıracaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.