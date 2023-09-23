Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda bir şahıs, trafikte araçları durdurup sözde uygulama yaparak cep telefonu feneriyle araçların içerisine baktı. O anları sosyal medyada paylaşan şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın Maltepespor’da futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yaptı. Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, şahsın Sadettin K. (26) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen şahıs evinde gözaltına alındı.

Savcılıktan serbest bırakıldı

Emniyete götürülen şahsın ifadesi alınarak “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahıs futbolcu çıktı

Öte yandan şahsın Maltepespor Futbol Kulübü’nde futbolcu olduğu ortaya çıktı. Öte yandan sözde uygulama anları ise kameralara yansıdı.