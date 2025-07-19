İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin seyir halindeki araca yönelik yaptığı operasyonda düzensiz göçmenleri yakaladı. Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi. Operasyon kapsamında Şişli’de bir eve yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken evden 5 adet farklı ülkelere ait sahte kimlik, 30 adet farklı ülkelere ait sahte pasaport çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan geçişleri önlemek ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla il genelinde operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, Esenler ilçesindeki 7 farklı adrese ve Başakşehir ile Büyükçekmece ilçelerinde seyir halinde olan 3 araca yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 6 şüpheli şahıs ile birlikte 73 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan sahil ve plajlarda geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 776 yabancı uyruklu şahsın parmak izi sorgusu yapılarak 44 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Operasyonda sahte kimlik ve pasaportlar ele geçirildi

Konuyla ilgili olarak, Şişli’de bir evde saklandığı tespit edilen M.G. isimli şüpheliyi operasyon sonucu gözaltına alan polis, evde yaptığı aramalarda 5 adet farklı ülkelere ait sahte kimlik, 30 adet farklı ülkelere ait sahte pasaport, 900 Euro ve 300 Amerikan Doları ele geçirdi. Yine operasyonların devamında İstanbul Havalimanı’nda durumundan şüphelenilerek durdurulan M.A. ile J.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların çantalarında yapılan aramalarda 203 adet farklı ülkelere ait sahte kimlik ele geçirildi.