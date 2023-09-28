İstanbul Arnavutköy’de silahla vurularak kanadı yaralanmış bir şahin çayırlık alanda hareketsiz şekilde bulundu. Şahin bir giyim mağazası çalışanları tarafından muhafaza altına alındı. Belgeseller dışında gerçek hayatta şahin gören şahıslar şahinin güvenli bir alana alınmasını talep etti.

Yırtıcı kuş türlerinden olan şahin Arnavutköy’de bir çayırlık alanda yaralı şekilde bulundu. Şahini bulan vatandaşlar şaşırarak yana yaklaşınca silahla vurularak kanadında yara olduğu görüldü. Arnavutköy’de giyim mağazası işletmecisi olan şahıslar buldukları kuşu işyerlerine götürerek muhafaza etmek istedi. Hayatlarında belgeseller dışında ilk defa şahin gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken yaralı kuşa kendi imkanları ile yaptıkları tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Giyim mağazası içerisinde muhafaza edilen yırtıcı kuş müşterilerinde kısa süreli şaşkınlığına neden oldu.

“Ben görünce tanımadım arkadaşlar şahin olduğunu söyledi”

Yaşadıkları olayı anlatan Bekir Çağrıldı, “Arkadaşlarımız az önce bir şahin yakalamışlar tüfekle vurulduğunu tahmin ediyoruz. Veterinere götürmüşler veteriner ilgilenmemiş şimdi burada bizde yardımcı olmaya çalıştık. Kanadı kırılmış ve yara almış büyük ihtimalle doğa korumaya teslim edeceğiz. Ben görünce tanımadım arkadaşlar şahin olduğunu söyledi. Biran önce yarasının tedavi edilmesi gerekiyor biz genelde belgesellerde görüyorduk o nedenle görünce korktuk. İlk başta baya hırçındı şuan yine baya sakinleşti. Ekipler gelene kadar kutuda tutacağız çünkü bırakınca çok hırçınlaşıyor. Gözleri de baya ürkütücü bende ilk defa yakından gördüm.” İfadelerini kullandı.

Yaralı şahinin İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavilerini yapılacağı öğrenildi.