Fransa, Norveç, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sunduANKARA (İGFA)- Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu El-Nasr, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Güven mektuplarının sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.