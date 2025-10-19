İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde etkili olan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış nedeniyle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Kimi vatandaş şemsiyesiz bir şekilde duraklarda beklerken, kimi de şemsiyesini alarak yoluna devam etti. Yağmurun etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yağışın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi, öğle saatlerinden sonra ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.