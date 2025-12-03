Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti. İsrail Başbakanlığı, "İsrail, Kızıl Haç aracılığıyla, ölen bir esirin tabutunu teslim aldı" dedi.

İsrail ordusu, tarafından İsrail topraklarına sevk edilecek olan ceset, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Cesedin Gazze Şeridi’ndeki son İsrailli esire ait olduğu tespit edilirse Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından 20 sağ ve 28 ölü esirin tamamını İsrail’e teslim etmiş olacak. Teslimden önce Gazze Şeridi’nde bir İsrailli polis memuruna ve bir Taylandlı tarım işçisine ait cenazenin Gazze'de olduğu tahmin ediliyordu.



Refah Sınır Kapısı çift yönlü geçişe açılabilir

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği ekim ayından bu yana kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı’nı çift yönlü geçişlere açabilir. İsrail Hükümet Sözcüsü Şoş Bedrosyan, yaptığı açıklamada, "Tüm esirlerimiz geri gönderildiğinde geçiş her iki yönde de açılacak" dedi.