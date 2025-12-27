Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği seferberliği başlatmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sıklaştıran bakanlık, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmaları ve ürünlerini de tek tek ifşa ediyor.

KIRMIZI ETTE SKANDAL HİLELER

Bakanlığın yayınladığı gıda sahtekarları listesinde özellik kırmızı etteki skandal hileler dikkat çekiyor. Özellikle sucuk diye vatandaşa yedirilenler pes dedirtti.

ÜNLÜ MARKA DA LİSTEDE

Listeye göre, domuz, at ve eşek etinden sucuk yapılması mide bulandırdı. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan listede ünlü bir marka da yer aldı.

60 YILLIK MARKADA DOMUZ ETİ SKANDALI

Sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana sucukta "domuz eti" tespit edildi. Aynı markanın salamından da domuz eti çıkmıştı.

DOMUZ, AT VE EŞEK ETİNDEN SUCUK YAPAN MARKALAR

Peki Türkiye'de domuz, at ve eşek etinden sucuk yapan markalar hangileri? İşte bakanlığın tek tek ifşa ettiği o skandal markalar: