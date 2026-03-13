İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun son günlerde ağırlaştığı öğrenildi. Türkiye’nin önde gelen tarihçileri arasında gösterilen 78 yaşındaki Ortaylı, birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, durumunun ciddileşmesi üzerine ise dün gece entübe edilmişti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Ancak Ortaylı'nın gün içinde hayatını kaybettiği öğrenildi.