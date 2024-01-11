İstanbul’da, Teknoloji Odaklı, Sürdürülebilir Telerehabilitasyon Hizmeti Üretme ve Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Projesi’nin (İSTER) kapanış toplantısı Üsküdar’da düzenlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Özellikle Covid’den sonra dünya şunu gördü ki sağlık sistemi ile beraber bilişim ve yapay zeka denilen sistemler entegre oldu” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi tarafından yürütülen ‘İstanbul’da Teknoloji Odaklı Sürdürülebilir Telerehabilitasyon Hizmeti Üretme ve Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Projesi’ (İSTER) kapsamında kapanış programı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlendi. İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen projenin kapanış programına İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, projenin tıbbi direktörü Doç. Dr. Başak Bilir Kaya ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan program telerehabilitasyon çıktılarının sunumu, eğitim çıktılarının sunumu, proje denyimleri ve çeşitli konularda yapılan konuşmalar ile devam etti.

Memişoğlu, yaptığı konuşmada, “Özellikle Covid’den sonra dünya şunu gördü ki sağlık sistemi ile beraber bilişim ve yapay zeka denilen sistemler entegre oldu. Sağlık Bilişimini geliştiren bizim gibi ülkeler Covid’de yönetimi çok rahat entegre yaptılar. Bu farkındalık ve insanoğlunun biraz da zamanının çok değerli olmasından kaynaklanan bilişim altyapısı ve insanların mobilizasyon yeteneğinin sadece iş ve kendi sosyal hayatları haricindekilerin kısıtlanmaya gidilmesi ile bir takım değişim sürece yaşıyoruz. Uzaktan sağlık veya bilişimi kullanma aşaması sağlıkta çok önemli bir yere gelecek, gelmeye de başladı dünyada. Artık insanlar belki de tanılarını evde koyup evde ön tanıları muayenelerini yapıp hastanelere tanıyla gelecekler ki olmaya da başladı. İnsanlar tedavilerin devamını ve takibini artık elektronik objelere bıraktılar. Onları değerlendiren hekimler ve sağlıkçılar. Sağlıkçılar hastaların ne zaman kendilerine hastaneye gelmeleri gerektiğini takip edebiliyorlar” dedi.

Projenin tıbbi direktörü Doç. Dr. Başak Bilir Kaya, “Bu hastalarımıza evlerinde rehabilitasyon hizmeti sunduk. Aynı zamanda bir oyunlaştırma yazılımı var. 3 boyutlu hareket algılayıcı kameralar ve uzaktan bisepsteki kas kasılmasını ölçen bazı sensörlerimizle EMG verilerimizi topluyoruz. Böylece hastalarımız kendi evlerinde telerehabilitasyon paketi ile hastane ortamındaki gibi bir rehabilitasyon hizmeti alabiliyorlar” dedi.

İSTER’in 18 ay süren projesinde 61 konuşma bozukluğu, 60 parkinson, 32 serebral palsi ve 90 hemipleji hastası olmak üzere 243 kişiye, yazılım desteği kullanılarak evlerinde telerehabilitasyon oyunlaştırma programı, online teleterapi, dil ve konuşma terapisi ile online kognitif egzersiz gibi uygulamalar uygulandı.