Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan adam, tartıştığı eşinin boğazını kesti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, 16:30 sıralarında Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak’ta meydana geldi. Çiftçilik yapan Y.A. (24), eşi Petek A. (24) ile sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü. Sinirlenen Y.A., bıçakla eşinin boğazını kesti. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Petek A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede araştırma yapan ekipler, Y.A.’yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.