TBMM'deki sandalye dağılımında, bazı milletvekillerinin partilerinden ayrılmasıyla birlikte değişiklik yaşandı.

Son olarak, Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci’nin istifalarını açıklamalarıyla birlikte, bağımsız milletvekili sayısı 14’e yükseldi.

Öte yandan, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’un bakan olarak atanması ve CHP’li Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ile Ahmet Önal’ın belediye başkanlığı görevleri nedeniyle istifa etmeleri sonucu TBMM’deki toplam milletvekili sayısı 600’den 592’ye geriledi.

İşte TBMM'deki partilerin ve bağımsızların sandalye sayısı

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 272

Cumhuriyet Halk Partisi: 135

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 21

Bağımsız: 14

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592