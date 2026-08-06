Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'ye bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki İznik Gölü sahilinde arkadaşıyla birlikte bulunan Emre Çapkın, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek göle düştü. Olayı gören arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gölden çıkarılan ağır yaralı Çapkın, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Emre Çapkın için Orhangazi Tekke Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Çapkın, kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.