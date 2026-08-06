1968 yılında Bursa’nın Gürsu ilçesinde kurulan Aroma, ürün yelpazesine “Aroma Kola”yı ekledi. Yoğun kola aroması ve modern ambalajıyla satışa sunulan ürünün farklı bir lezzet deneyimi vadettiği belirtilirken, tüketici görüşlerine önem verileceği ifade edildi.

81 İLDE RAFLARDA YERİNİ ALACAK

Yeni ürünün Türkiye genelindeki satış ağı sayesinde kısa süre içinde 81 ilde market, zincir mağaza ve satış noktalarında tüketicilerle buluşması bekleniyor. Böylece Aroma, meyve suyu ve gazlı içecek pazarındaki ürün çeşitliliğini de artırmış olacak.

YOĞUN AROMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Aroma Kola'nın içeriğinde su, şeker, karbondioksit, karamel renklendirici, fosforik asit, koruyucular, doğal aroma verici ve litre başına 96 miligram kafein bulunuyor. Şirket, ürünün dengeli ve ferahlatıcı içimi sayesinde günün her saatinde tüketilebilecek şekilde geliştirildiğini ifade ediyor.

1968'DEN BUGÜNE YERLİ ÜRETİM

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 75 bin metrekarelik tesiste üretim yapan Aroma, 1968’den bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. 1991’de Duruk Grubu’nun çoğunluk hisselerini devralmasıyla yatırımlarını artıran şirket, yeni kola ürünüyle gazlı içecek pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.