Geceleri artan el uyuşması, parmaklarda karıncalanma, elde güç kaybı ve sık sık elden eşya düşürme gibi şikayetlerin, halk arasında sinir sıkışması olarak bilinen karpal tünel sendromunun belirtisi olabileceğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, erken dönemde uygulanan uygun tedavilerle birçok hastanın ameliyata gerek kalmadan iyileşebildiğini söyledi.

Karpal tünel sendromunun, el bileğinde median sinirin sıkışması sonucu geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Koca, özellikle elini yoğun kullanan kişilerde, diyabet ve tiroit hastalarında, ayrıca kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtti.

"Her hasta için ilk seçenek ameliyat ya da steroid (kortizon) enjeksiyonu olmamalıdır"

Prof. Dr. Koca, bazı hastalara erken dönemde cerrahi veya el bileğine kortizon enjeksiyonu önerilebildiğini, ancak tedavi planının mutlaka hastaya özel yapılması gerektiğini belirterek, "Ameliyat ya da enjeksiyon kararı verilmeden önce ayrıntılı bir değerlendirme yapılmalıdır. Hastalığın evresi, sinir hasarının derecesi ve altta yatan nedenler doğru analiz edilmelidir" dedi.

Bütüncül tedavi yaklaşımı öne çıkıyor

Tedavinin sadece belirtileri baskılamaya yönelik olmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Uygun hastalarda nöral terapi, proloterapi, ultrason eşliğinde hidrodiseksiyon, fasiyal gevşetme teknikleri, manuel tedaviler ve robotik yüksek yoğunluklu lazer gibi doku iyileşmesini destekleyen bütüncül tedavi yöntemlerinden yararlanıyoruz. Amacımız sinir üzerindeki baskıyı azaltmak, iyileşmeyi desteklemek ve hastanın günlük yaşamına en kısa sürede dönmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Erken tanının tedavi başarısını artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Koca, gece artan el uyuşması, başparmak ve ilk üç parmakta karıncalanma, kavrama gücünde azalma ve elden eşya düşürme gibi yakınmaları olan kişilerin gecikmeden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanına başvurması gerektiğini belirterek, "İleri evreye ulaşmadan başvuran hastaların önemli bir bölümünde ameliyatsız tedavilerle başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür" diye konuştu.