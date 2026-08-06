Osmangazi ilçesindeki Uludağ Soğukpınar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve ilgili kurumlar sevk edildi.

Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 60 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.