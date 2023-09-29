Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatı 309’uncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek itfaiye personeliyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Osmanlılar döneminde tulumbacılar olarak hizmet veren, 1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü’ne dönüşen ve 25 Eylül 1923’te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 309 yıldır vatandaşa hizmet ediyor.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Küçükbalıklı İtfaiye Grubu’nu ziyaret ederek itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ev sahipliği yaptığı ‘İtfaiye Personeli Mesleki Eğitimi’ne farklı şehirlerden katılan itfaiyecilerin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Alinur Aktaş, gizli kahramanlarla sohbet etti. Ziyarette ayrıca ‘İHH Yetim Çocuklar Projesi’ kapsamında anaokulu çocuklarına itfaiye tanıtım etkinliği düzenlendi. İtfaiye kıyafetlerini giyen minikler, uygulamalı bir şekilde yangın söndürme eğitimleri aldı.

8 AYDA 11 BİN 500 OLAYA MÜDAHALE

Bursa İtfaiyesi’nin birçok olaya daha başlangıç aşamasında başarıyla müdahale ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı döneminde ‘tulumbacılar’ adıyla kurulan itfaiye teşkilatının 1923'ten itibaren modern haliyle belediyelere bağlanarak profesyonel anlamda hizmet verdiğini belirtti.

Bursa itfaiyesinin kalitesini her geçen gün arttırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İtfaiye teşkilatımıza yönelik önemli yatırımlar yapıyoruz. Yeni istasyonlar açıyoruz. 160 civarında aracımız ve 614 personelimiz ile Bursa’nın 1060 mahallesinde hizmet veriyoruz. Kırsal mahallelerimize tankerlerle hizmet ediyoruz. Sadece geçen yıl ekiplerimiz 19 bin 400 olaya müdahale etti. Bu yılın ilk 8 ayında ise 11 bin 500 olaya müdahale edildi. 2023’ün de 16 bin civarında olayla kapanacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Öte yandan Bursa itfaiyesinde bugüne kadar görev alıp yaşamını yitiren itfaiye personelleri için 2. Murad Camii’nde mevlit okutuldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız’ın da katıldığı programın sonunda vatandaşlara aşure ikram edildi.