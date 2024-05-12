Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, endüstriyel tesislerde kurulu bulunan Acil Durum Ekiplerine eğitim verdi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personeli, endüstriyel tesislerde kurulu bulunan Acil Durum Ekiplerine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Acil Durum Ekipleri, muhtemel bir acil durumda, profesyonel müdahale birimleri olay yerine ulaşıncaya kadar durum ile mücadele ediyor. Son olarak Büyükşehir İtfaiyesi tarafından Kartepe’deki acil durum ekiplerine eğitim verildi. Fabrika alanında gerçekleştirilen eğitimde; yanma ve yangın, acil durum organizasyonu ve ekip Görevleri, acil durumda hareket tarzı, söndürme maddeleri ve teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler, yangın hortum dolapları ve hidrant sistemleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi aktarıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde hortum çalışması yapıldı akabinde yangın söndürücüler ile yangın söndürme faaliyet gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda, tüm çalışanların katılımı ile birlikte Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi.