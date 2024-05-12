Kaza saat 12.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyreden sürücü Metin Acar(22) yönetimindeki 16 CLC 94 plakalı otomobil, sürücüsününün kontrolünden çıktı. Savrulan araç sitenin duvarı ve ağaca çarpıp takla attı. Yan yatan araç 50 metre sürüklendi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU