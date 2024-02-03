İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Karahan’ın başkanlığında TCMB’nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Dr. Fatih Karahan’a görevinde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan’a başarılar diledi.

Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti: "Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Sayın Karahan’ın başkanlığında TCMB’nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz."