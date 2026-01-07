Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Genç İstihdam Hamlesi – Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)” programı, gençlerin eğitimden istihdama geçiş sürecini güçlendiren önemli bir adım olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Program kapsamında, önümüzdeki üç yıl içerisinde milyonlarca gencin iş gücü piyasasına daha güçlü ve donanımlı bir şekilde kazandırılması hedefleniyor.



Açıklanan paket; staj, mesleki deneyim ve ilk işe giriş süreçlerinde gençlere hem maddi hem de yapısal destekler sunarak, gençlerin iş hayatına daha sağlam adımlarla başlamasını amaçlıyor. Özellikle mesleki eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, üretim odaklı şehirler açısından önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

“GENÇLERİMİZİ SADECE BUGÜN İÇİN DEĞİL, YARINLAR İÇİN HAZIRLIYORUZ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, gençlere yönelik her adımı büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimiz, ülkemizin ve şehirlerimizin geleceğini inşa edecek en kıymetli gücümüzdür. İTSO olarak uzun yıllardır özellikle mesleki eğitimi, üretimin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak görüyoruz. Bu doğrultuda İnegöl’deki birçok lisemize eğitim, ulaşım ve kariyer gelişimini destekleyen çeşitli katkılar sunuyoruz. Açıklanan bu yeni istihdam paketiyle birlikte gençlerimizin iş dünyasına daha hazırlıklı ve özgüvenli bir şekilde adım atacağına inanıyoruz.”

EĞİTİME KALICI DESTEK: İNEGÖL EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI

İTSO’nun gençlere ve eğitime verdiği önemin yalnızca bugünü değil, geleceği de kapsadığını belirten Uğurdağ, İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı aracılığıyla yürütülen çalışmalara da dikkat çekti:

“Eğitim bizim için geçici bir başlık değil, kalıcı bir sorumluluktur. Bu anlayışla kurulan İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfımız aracılığıyla; öğrencilerimizin eğitim hayatlarını daha sağlıklı sürdürebilmeleri, mesleki donanımlarını artırmaları ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına dönüşmeleri için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Eğitime yapılan her yatırımın, doğrudan üretime ve toplumsal kalkınmaya dönüştüğüne yürekten inanıyoruz.”

“GÜÇ PROGRAMI’NIN ÜLKEMİZE VE GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Başkan Uğurdağ, açıklamasının sonunda Genç İstihdam Hamlesi – GÜÇ Programı’nın hem gençler hem de iş dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerimizin yeteneklerini ortaya koyabildiği, emeğinin karşılığını alabildiği ve üretimin bir parçası hâline geldiği bir Türkiye hedefi hepimizin ortak hedefidir. Bu kapsamda açıklanan Genç İstihdam Hamlesi’nin; başta gençlerimiz olmak üzere, iş dünyamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, İTSO olarak bu sürecin her aşamasında katkı sunmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.”