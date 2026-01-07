Bilecik'te 2 depo ve 1 araçta yapılan aramalarda 93 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce Osmaneli ilçesinde tütün mamulü imalatı ve satışı yapmak suretiyle kaçakçılık kanununa muhalefet eden şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenledi. 2 depo ve 1 araçta yapılan aramalarda 54 bin adet boş makaron, 39 bin 600 adet dolu makaron 167,5 kilogram tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ifadesi akabinde serbest bırakıldı.