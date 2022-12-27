İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, eğitim programları kapsamında “KOBİGEL – 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları ve KOSGEB Destekleri” konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

Üyelerine yönelik eğitim programlarını sürdüren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, “KOBİGEL – 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları ve KOSGEB Destekleri” konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

İTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen programda KOSGEB Bursa Doğu Müdürlüğü KOBİ Uzmanları Suat Altuntaş ve Arif Yaman tarafından KOSGEB yeni destek programları ve mevcut diğer destekleri hakkında geniş kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldular. Seminerde KOSGEB’in tüm destek çağrılarının yanı sıra özellikle "KOBİGEL – 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları" hakkında detaylı bilgi verildi.

ÜYELERİMİZİN GELİŞİMİNİ HEDEFLİYORUZ

Seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerinin kişisel ve kurumsal gelişimlerinin yanı sıra çağa ayak uydurarak bulundukları piyasalarda güncel kalmaları, söz sahibi olmaları ve yenilikçi girişimler ortaya koyabilmelerini önemsiyoruz. Üyelerimizin güncel piyasalarda ve rekabet koşullarında kendilerini öne taşımaları adına bizler de üzerimize düşen vazifeleri biliyor ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimize de her geçen gün yenisini ekliyoruz. Son olarak düzenlediğimiz “KOBİGEL – 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları ve KOSGEB Destekleri” konulu eğitim seminerimiz ile üyelerimizin KOSGEB yeni destek programlarından haberdar olmaları ve bu fırsatları değerlendirebilmeleri, bunun yanı sıra hâlihazırda süren diğer desteklemeleri de yeniden hatırlayarak kendilerine fayda sağlayacak fırsatları kaçırmamaları noktasında bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Katılımcılarımız açısından verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu tür eğitim seminerlerimiz ile firmalarımızın kendilerini geliştirmelerini ve büyümelerini amaçlıyoruz. Farklı konu başlıklarında üyelerimiz faydasına olacağına inandığımız bu gibi eğitim programlarımızı sürdüreceğiz. İleride yapacağımız eğitimlerimizi Odamız web sitesi, e-posta adresi, SMS ve sosyal medya hesapları ile duyurmaya devam edeceğiz” dedi.