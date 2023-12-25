CHP'nin ittifak ortağı olan ve terörle ilişkilendirilen DEM Parti ile olan yakın teması da tartışma konusu oldu. Operasyon bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybeden 6 asker için yapılan paylaşımda, CHP'nin PKK'yı kınamaması tepki çekti. Özellikle terör sevici DEM Parti ile ittifakının etkisiyle eleştirilen CHP'nin tutumu kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

Terör Tutuklusu Demirtaş'a İlk Selam! Özel'den Çarpıcı Hareket!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiği hatırlatılarak CHP'nin terörle ilişkilendirilen figürlere yönelik tavrı da sorgulandı. Ayrıca Özgür Özel'in DEM Partili Pervin Buldan ile katıldığı bir etkinlikte terörü destekleyen bir sanatçının elini öpmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. CHP'nin şehitlere dair mesajına karşı çıkan birçok kullanıcı, partinin tutumunu sorgulayarak “Hala terör sevicileriyle el sıkışmaya ve onlara selam göndermeye devam mı?" gibi eleştirel sorular yönelterek tepkilerini dile getirdi.