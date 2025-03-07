İftar programına katılanlar arasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ve parti teşkilat üyeleri de yer aldı. Programın ardından ilk konuşmayı yapan İl Başkanı Kaya, Bursa teşkilatlarının dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, “Her türlü zorluğa rağmen Bursa’da iyi belediyeciliğin örneklerini sergiliyoruz” dedi. Kaya, Dervişoğlu’na hitaben “Sizin liderliğinizde çalışmaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İFTARDA BÜYÜK BULUŞMA

İYİ Parti lideri Dervişoğlu’nun Bursa ziyaretinde teşkilatın güçlü bir duruş sergilediği gözlemlendi. Yoğun katılımın olduğu iftar programı, partililerin birlik ve beraberlik mesajları verdi.