

Şoförlük mesleğine kısa süre önce adım atan Sevinç, “ İsmim Seyhan Sevinç. Kısa süre önce şoförlük mesleğine başladım. Araba kullanmayı seviyorum. Kendimi araba kullanırken daha özgüvenli hissediyorum. Okul servis işi yapıyorum ayrıca işçileri de taşıyorum. Kadınların her meslekte çalışmalarını göstermek için aslında bu iş benim için önemli. Sadece erkekler şoförlük yapamaz, kadınlara da öncelik verilmesi gerekiyor. Bütün kadınların cesur olması gerektiğine inanıyorum. Hayallerimizin peşinden gidelim, hiçbir meslek sadece erkeklere ait değildir.” İfadelerini kullandı.



Mesleğinde bazı zorluklarla karşılaştığını ancak işini severek yaptığını dile getiren Sevinç, “Bu işi yaparken bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Öğrenciler ilk bu işe başladığım zaman çok şaşırdılar. Şu an alıştılar, benimle oldukları için gayet mutlular. Ben öyle hissediyorum. “ diye ekledi.