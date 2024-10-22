Bahçeli, partisinin grup toplantısında terörist elebaşının tek taraflı olarak silah bırakması gerektiğini belirterek, tecridin kaldırılması durumunda terörist başının Meclis’te bir konuşma yapabileceğini ifade etti. Müsavat Dervişoğlu, çağrıyı sert bir dille eleştirerek, TBMM kürsüsünün terörist liderlere değil, Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıkanlara ait olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu sosyal medya hesabından(X) yaptığı paylaşımında, " Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir. Gün; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür. Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir! Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz!.." ifadelerini kullandı.