Uzun zamandır merakla beklenen İYİ Parti İnegöl Belediye Adayının belirlenmesinde flaş bir gelişme yaşandı. Akşam saatlerinde İnegöl’e gelen İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ve İnegöl Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen iş insanı Sevda Memiş Özcan’la bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Sevda Memiş Özcan’ın İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan adayı olması kararlaştırıldı. Sevda Memiş Özcan’ın gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi.

MERAL AKŞENER AÇIKLAYACAK

Yaşanan flaş gelişmeyi İlçe Başkanı Recep Bayrak doğruladı. Resmi açıklamanın ne zaman yapılacağına dair bilgi de veren Bayrak, Şubat ayının 2. Haftasında Ankara’da TBMM’de yapılacak grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından İnegöl adayının resmen duyurulacağını söyledi.

“İNEGÖL’ÜN SEVDASI VAR”

“İnegöl’ün Sevdası Var” sloganıyla yola çıkacaklarını söyleyen Bayrak, “Teşkilatımızın istediği oldu. Sevda Memiş Özcan İnegöl’e büyük vizyon ve yenilikler katacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun” dedi.

İnegöl tarihinde bugüne kadar hiç kadın belediye başkan adayı olmadığını da söyleyen Bayrak, “ Biz İnegöl’de ilklerin partisi olmak istiyoruz. Sevda Memiş Özcan kadın girişimcilere örnek gösterilecek bir isimdir. Mobilya sektöründe elde ettiği başarılar bunun ispatıdır. Seçim döneminde İnegöl halkı kendisini yakından tanıma fırsatı bulacak. İnegöl halkı kendisini çok sevecek” diye konuştu.

SEVDA MEMİŞ ÖZCAN KİMDİR?

İYİ Parti’nin kurucu isimleri arasında yer alan, parti yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra Recep Bayrak başkanlığında ki İYİ Parti’de başkan vekilliğine getirilen Sevda Memiş Özcan İnegöl’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren başarılı bir iş insanı.

Galatasaray Üniversitesi mezunu olan Özcan, İnegöl’de iş hayatına atıldıktan sonra İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi başkanlığı, İGİAD, MAGİFED ve Orhaniyespor Voleybol Kulübünde aktif görevler aldı.

Başarılı iş insanı 7 Nisan 2020 yılında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çektii. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu etiketleyen Sevda Memiş Özcan, o dönemde kredi açmayan Vakıfbank’ı şikayet etmiş,paylaşımında "Vakıf Bank İnegöl Şubesi Başkanım, limit olmadığını devletin limit açmasını beklediklerini söylüyorlar” demişti.

Kaynak: MURAT AVCI