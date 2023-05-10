İYİ Parti Bursa Milletvekili Adayları, İnegöl Ticaret Odasını ziyaret ettiler.

İnegöl Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen ziyarette İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayları Hasan Toktaş ve Orhan Özer, işadamlarına projelerle ilgili bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, her seçimin bir yenilenme olduğunu belirterek, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Hasan Toktaş ise, İnegöl'ün sorunlarının yüzde 90'nın 16 yıldır çözülemediğini belirterek, İnegöl'ün sorunlarının çözümünün il olmaktan geçeceğini söyledi. Toktaş, İnegöl'ün il olması için çalışacaklarını belirtti.

Milletvekili Adayı Orhan Özer, yalın sistem konusunda bilgi verdi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da, "Ülkede son 5 yıldır bir sorun var. 20 yılda sadece sigara içenlerden 166 Milyar dolar vergi almış. Türkiye'nin kumaşından yazlık da kışlıkta elbise çıkar. Ekonomik gelişmeye baktığımız da bu günleri görüyoruz. TOGG var evet. 2 milyar dolar nereye koysanız olur. Yatırımlar var mı var. Ciddi anlamda batarya fabrikası kuruluyor. Bu önemli bir yatırım. Önceden sorunları çözerek geliyorduk, şimdi sorunlar birikiyor. Liyakatın olmadığı yerde yoksulluk oluyor." dedi.

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