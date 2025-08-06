Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte diploma soruşturması tamamlandı. Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine izinsiz erişim ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi gibi suçlamalarla 5 ila 50 yıl arası hapis cezası talep edilen 65 sanığın yer aldığı iddianamede, televizyon programlarında da boy gösteren ünlü doktor Volkan Uçak'la ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ege Üniversitesi Psikoloji lisans diploması ile Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen ünlü doktor Abdullah Volkan Uçak’ın ifadesi de ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Uçak adına kayıtlı Alfa Psikolojik Danışmanlık şirketi bulunurken, Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Işıl Gerekul Kırova’nın bilgisi ve onayı dışında, adına sahte kimlik düzenlenerek e-imza oluşturulduğu ve bu e-imza üzerinden sisteme yetkisiz erişim sağlanarak sahte diplomaların üretildiği belirlendi.

"ZAFER HOCA 80 BİN LİRA İSTEDİ"

Uçak ifadesinde, "Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezuniyet/diploma kaydı ile ilgili olarak yurtdışında okudum. Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım. Araştırmalar sırasında kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti" dedi.

"E-DEVLET'TE SORGULADIM"

Uçak, "Zafer hoca olarak bildiğim Ziya Kadiroğlu'na sadece lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir müddet sonra Ziya Kadiroğlu'na ulaşamadım. Bu nedenle parayı göndermedim" dedi. Cep telefonunda SBKEZ olarak kayıtlı olan kişi ile aralarında gerçekleşen ve adına yasa dışı olarak çıkartılan mezun belgesini gönderildiği konuşma içeriklerini hatırlamadığını söyleyen Uçak, "Alfa Psikolojik danışmanlık isimli şirketinde psikolojik danışmanlık hizmeti vermediğini hipnoz, zihin kodlama gibi uygulamalar yaptığını anlattı.

SİSTEME YETKİSİZ GİRİŞ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde, Ege Üniversitesi yöneticisinin adına düzenlenen elektronik imza aracılığıyla sistemlere izinsiz erişildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle, 15 Temmuz 2024 tarihinde psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans programlarına ait sahte diploma kayıtlarının oluşturulduğu belirlendi.

KAYITLAR GÖRÜNMEYE BAŞLADI MESAJI

Uçak'ın cep telefonu mobil interneti ile e-devlet üzerinden diploma sorgulaması yaptığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında el konulan ve incelemesi yapılan cep telefonunda Uçak'ın anahtarcı Adnan ismi ile kayıtlı olan kişi ile görüşme yaptığı belirlendi. Ayrıca Uçak'ın cep telefonuna SBKEZ olarak kayıtlı olan kişiden sahte diploma belgesinin gönderildiği anlaşıldı. Ayrıca SBKEZ adlı kişi ile tezli yüksek lisansın sisteme kaydedilmesi, e-devlet sisteminde kaydın görünmeyi başlaması hususlarında çeşitli mesaj kayıtları tespit edildi.

ANAHTARCI ADNAN İLE MESAJLAŞMALAR

Uçak'ın cep telefonunda anahtarcı Adnan ismi ile kayıtlı olan sanık Adnan Taşdemir'e diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları bulundu. Ziya Hoca ismi ile kayıtlı olan sanık Ziya Kadiroğlu ile diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları ele geçirildi.

250 BİN LİRAYA DOÇENTLİK

Uçak'ın cep telefonunda Türkiye İletişim Ofisi olarak kayıtlı kişi ile 250 bin lira karşılığında doçentlik verilmesi konusunda konuşmalar olduğu görüldü.