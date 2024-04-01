31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti, umduğu başarıyı elde edemedi. Kendi adaylarıyla seçimlere katılan parti, sadece Nevşehir ilini kazanarak sınırlı bir başarı elde edebildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti, umduğu başarıyı elde edemedi. Kendi adaylarıyla seçimlere katılan parti, sadece Nevşehir ilini kazanarak sınırlı bir başarı elde edebildi. Ülke genelinde aldığı oy oranı yüzde 3.5 ile hayal kırıklığı yarattı.

Bu sonuçlarla birlikte parti içerisinde istifalar peş peşe geldi. Seçimlerde ittifak yapmama kararı alan İYİ Parti, 2023 Genel Seçimlerinde elde ettiği yüzde 9.9'luk oy oranına göre ülke genelinde 6 puanlık bir düşüş yaşadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonuçların açıklanmasının ardından sessizliğini korudu ve genel merkezden ayrıldı. Parti yetkilileri, konuyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Parti içerisindeki tartışmaların yankıları sürerken, İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa kararı aldı. Ayrıca, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi İrem Yaman da sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Yaman'ın istifasının ardında da seçim sonuçlarındaki başarısızlık olduğu belirtildi.