Isparta'da İYİ Parti'den istifa eden İl Başkanı Hasan Büyükçam öncülüğünde, toplamda 100 kişi CHP'ye katılarak parti değişikliği gerçekleştirdi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı yapılan istifa sonrasında şöyle söyledi;

“Bugün hem benim açımdan hem hepimiz açısından Isparta'nın siyasi tarihi açısından çok özel ve önemli bir gün. Bugün sizlerle birlikte Isparta ittifakının ilk adımlarını atıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, artık Isparta'da her dönem birilerini destekleyen birileri ile yol yürüyen bir parti değildir. Herkes hesabını kitabını ona göre yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi bugün bize güç katan dostlarımız ile beraber artık Isparta'da yeni bir denklem yaratıyor ve bu denklemin sonucunda da halkçı belediyecilik ile tanıştıracağız Ispartalıları.İşte bu yeni ekip Isparta'ya bu vizyonu kazandıracaktır. Buna gönülden inanıyoruz"