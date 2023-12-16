CHP'nin yerel seçimler için iş birliği teklifini kabul etmeyen İYİ Parti'de istifalar sürüyor. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk de partisinden istifa etti.

"İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı" diyen Koçtürk'ün paylaşımı şöyle:

5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı. Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur.

"5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı.

Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur

Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur?"