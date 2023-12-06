CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını duyuran İYİ Parti, bugün Meral Akşener'in okuduğu bir şiir nedeniyle günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Grup toplantısında partililere seslenen Akşener, Hüseyin Nihal Atsız'a ait bir şiiri kürsüde okudu.

Söz konusu şiirde şu ifadeler yer alıyordu;

"Kopunca bir büyük savaş

Er tez gider, korkak yavaş

Yüreksize akçayla aş

Erlere meydan görünür”

YAVAŞ'A GÖNDERME Mİ?

Bu sözler kısa sürede gündem oldu ve Akşener'in, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme olduğu yorumları yapıldı. Bu yorumlara eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı ve "Meral Akşener'i ilk kez alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN 'YAVAŞ' AÇIKLAMASI

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Zorlu yaptığı açıklamada, "Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.