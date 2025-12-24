Bayrak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Son günlerde İnegöl kamuoyunu meşgul eden Kasaplar Odası Yönetiminin tesbit etmiş olduğu Mezbaha olarak bilinen taşınmaz ile ilgili usulsüzlüklerin takıpçisi olduğumuzu;
Kamu zararına sebep olan İnegöl Belediyesi ve Kasaplar Kooperatifi ile ilgili soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcılarımızın harekete geçmesini,
Konuyu Bursa Milletvekillerimiz ile TBM Meclisi gündemine taşıyacağımızı İnegöl halkının bilgilerine sunarız."
Kaynak: BÜLTEN