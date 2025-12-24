Bayrak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde İnegöl kamuoyunu meşgul eden Kasaplar Odası Yönetiminin tesbit etmiş olduğu Mezbaha olarak bilinen taşınmaz ile ilgili usulsüzlüklerin takıpçisi olduğumuzu;



Kamu zararına sebep olan İnegöl Belediyesi ve Kasaplar Kooperatifi ile ilgili soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcılarımızın harekete geçmesini,



Konuyu Bursa Milletvekillerimiz ile TBM Meclisi gündemine taşıyacağımızı İnegöl halkının bilgilerine sunarız."



