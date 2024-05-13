İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı ve 27. Dönem Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu partisinden istifa etti.Tatlıoğlu, 'İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum' dedi.

İSMAİL TATLIOĞLU KİMDİR?

İsmail Tatlıoğlu, Bursa’nın Orhaneli ilçesi doğumlu.

1982 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Tatlıoğlu, akademik kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 1992'de doçent unvanını kazanırken, 2001 yılında ise profesörlük unvanını elde etti. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarında öğretim üyeliği görevlerini üstlendi.

Siyasi arenadaki kariyeriyle de dikkat çeken Tatlıoğlu, 2018-2023 yılları arasında İYİ Parti'den Bursa Milletvekili olarak görev yaptı. Bu süre zarfında İYİ Parti'nin kalkınma politikaları başkanlığı görevini üstlenirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda aktif rol aldı. Aynı zamanda TBMM İYİ Parti Grup Başkanlığı görevini de üstlendi.

Evli olan Tatlıoğlu'nun üç çocuğu bulunmaktadır.