Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında çıkan iddiaların ardından ikinci bir basın açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildiği söylemlerine yönelik kendisine herhangi bir tebliğ yapılmadığını belirten Işıksu, hakkında yapılan karalama kampanyalarını dikkate almadığını söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Işıksu, konunun mahkemede olduğunu ve mahkeme süreci neticeleninceye kadar AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Işuksu açıklamasında, 'Yaşadığımız süreçlerle ilgili yalan yanlış bir sürü bilgiler dolaşıyor. Dolayısıyla ilk ağızdan da bazı şeyleri duymak doğru olur diye düşünüyorum. Şantaj girişimlerine boyun eğmedim ve konuyu derhal yargıya taşıdım. Basın toplantısı yaptığım günün akşamı aracılarla şahsıma uzlaşma teklif edildi ancak herhangi bir pazarlığa girmedim ve çözüm yolu olarak mahkemeyi gösterdim. Milletimizle birlikte hep sahada çalışmaya devam ettim. Bu süreçte görev ve sorumluluk bilinciyle şantaj ve algı operasyonu girişimlerine rağmen Adapazarı için çalışmaya, hemşehrilerimle buluşmaya ve hep sahada olmaya devam ettim. İddiaları çürüten bazı emareler var. Ben bunları hukuk önüne koyuyorum. Şantaja zemin oluşturan içerikleri kurguladığını görerek, suç duyurusunda bulunduğumuz kızın duygu dünyasına ilişkin çok net soru işaretleri söz konusudur. Şahsıma ait TikTok hesabımın olmaması ve TikTok uygulamasının hiçbir zaman yüklenmemiş olması. Hiçbir şekilde içinde olmadığım bir kumpasla maalesef karşı karşıyayım. Bu süreçte en çok da içimizdekilerin kumpası kuranları teşvik eden, kumpası yayan ve köpürten yaklaşımları beni çok üzdü. Hele hele bu kişilerin sorumluluk makamındaki kişiler olması bana gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından Allah'ın izniyle yüzde yüz eminim. Bu kumpası kuranlar, yayanlar ile siyasi bir linç ve operasyon aracı haline getirenleri Allah'a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden istifa ediyorum. Şehrin kalbi Adapazarı'mız için tüm gayretimle çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah' dedi.