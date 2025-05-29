Bilecik Valiliği himayelerinde, Bilecik’in fethinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘İz Bırakanlar’ adlı geleneksel el sanatları sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan sergi, Geleneksel Türk El Sanatlarının izlerini taşıyan nadide eserleriyle büyük ilgi gördü. Açılışı gerçekleştirilen sergiye, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, il protokolü, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Sergide yer alan eserler; geçmişten günümüze Anadolu’nun kültürel mirasını yaşatma amacı taşıyan dokuma, nakış, tezhip, ebru gibi el sanatlarından örneklerle ziyaretçilere nostaljik ve sanatsal bir yolculuk sundu.

Etkinlik sonunda katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler, geleneksel motiflerin modern yorumlarla harmanlandığı sergiyi takdirle karşıladı.